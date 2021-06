La doppia missione di Raul Moro: l’immediato futuro dello spagnolo

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

LAZIO RAUL MORO – Stella della Lazio Primavera – con la quale ha fatto un’ottima prima parte di stagione salvo poi calare nel girone di ritorno – Raul Moro è uno di quei giovani che potrebbero essere promossi in prima squadra il prossimo anno. Il fantasista spagnolo è ora chiamato ad una doppia missione: salvare la Lazio Primavera, impegnata nello spareggio contro il Bologna, e conquistare mister Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore, al via il 10 luglio.

Raul Moro, quale futuro nella Lazio?

Il diciannovenne iberico, pagato ben 6 milioni di euro nel 2019, è chiamato al salto di qualità nel calcio dei grandi. Già aggregato l’anno scorso al ritiro di Auronzo da Simone Inzaghi, il ragazzo ha avuto pochissime chances di mettersi in mostra col tecnico piacentino. Resta da capire se per una questione di acerbità oppure di incompatibilità tecnico-tattica coi dettami dell’allenatore. Sta di fatto che la società sarebbe orientata verso il rinnovo del contratto di Moro: un accordo che lo legherebbe ai biancocelesti fino al 2026. Prima però, Moro è chiamato a far vedere di che pasta è fatto: prima nella gara di ritorno del Playout contro il Bologna, poi nel tecnologico ritiro di Auronzo di Cadore. Agli ordini di un Comandante che vorrà vederci chiaro.