La legge del Comandante e i capricci del Mago: la ricostruzione della stampa

LAZIO SARRI LUIS ALBERTO – Non siamo ad un nuovo caso Luis Alberto, ma poco ci è mancato. Il fantasista spagnolo, già protagonista dell’ingiustificato ritardo di una settimana al raduno della rosa a Formello prima della partenza per Auronzo, ne avrebbe combinata un’altra delle sue. In occasione del match di sabato scorso col Twente infatti, il Mago si era tirato fuori accusando un dolorino, come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna. Mister Sarri era però stato già informato dallo staff medico che lo spagnolo non avesse nulla che gli impedisse di prender parte all’amichevole. Da qui un piccolo focolaio di polemiche che il Comandante, a modo suo, ha voluto subito chiarire con l’ex Liverpool.

Il confronto Sarri-Luis Alberto

Dopo l’episodio già citato di Auronzo, il Mago ha finito i bonus. Le sue bizze, i capricci, i ritardi o la svogliatezza con la quale talvolta – a dire il vero sempre più di rado – vaga per il campo non saranno più tollerati. E si che l’iberico si era mostrato motivato e determinato durante tutta la preparazione estiva. Salvo poi ricadere, sempre secondo il quotidiano romano, nell’errore, con la scelta di non scendere in campo contro il Twente. Anche se il futuro del centrocampista appare tracciato – sono state sopite le sue presunte volontà di cambiare aria – Luis Alberto starebbe pericolasamente ondeggiando su un sottile filo la cui estremità è tenuta da Maurizio Sarri. Che pretende giustamente massima professionalità anche per rispetto del resto della truppa. I capricci non saranno più tollerati, pena l’esclusione dall’undici titolare. Il tecnico minaccia dunque provvedimenti seri qualora dovessero verificarsi altri episodi da lui ritenuti poco in linea con le regole del gruppo.