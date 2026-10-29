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Lazio (quasi) come il Barcellona: non è utopia, ma realtà

Published

1 ora ago

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Nuno Tavares

Gattuso ha forgiato una Lazio estremamente offensiva che è riuscita ad andare a segno con 12 diversi marcatori: in Europa solo il Barcellona è riuscito a fare meglio.

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Dodici marcatori diversi per la Lazio di Gattuso: solo il Barcellona ha fatto meglio in Europa.

Ventidue gol dopo 9 giornate per la Lazio di Gattuso, ma soprattutto 12 marcatori diversi in stagione. Sono 4 le reti messe a segno da Noslin, attuale capocannoniere biancoceleste. Dietro l’olandese Frattesi e Isaksen con tre centri, Zaccagni e Taylor con due. A quota 1 gol ci sono Gudmundsson, Cancellieri, Tavares, Pinamonti, Provstgaard, Dele-Bashiru e Floriani Mussolini.

Come rivelato da Il Messaggero, solo il Barcellona è riuscita a fare meglio in Europa.

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