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Una Lazio che guarda…a sinistra: dalla corsia mancina arrivati tanti gol, il dato

Published

3 ore ago

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Una Lazio che guarda a sinistra e lo fa con convinzione; dalla corsia mancina, infatti, sono arrivate le combinazioni decisive per la maggior parte dei gol della squadra, con il 45,7% degli assist totali provenienti proprio dalla fascia occupata dal ciclone Nuno Tavares. Decisivi, inoltre, anche Taylor e Zaccagni.

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Da sinistra arrivano più gol per la Lazio: si sfrutta Tavares, bene anche Taylor e Zaccagni

Fa da trampolino di lancio la corsia occupata da Nuno Tavares. Bene, poi, anche Zaccagni e Kenneth Taylor, con Noslin che fa da sponda. La catena di sinistra della Lazio funziona a meraviglia e i risultati si vedono. Da qui, come evidenzia il CdS nella sua edizione odierna, sono partiti 8 assist, ovvero il 45,7% del complessivo. La Lazio in sette giornata ha segnato 14 gol, ben 2 di media a partita, con 12 assist a registro e un solo rigore trasformato. La corsia funziona con il portoghese che si lancia, il capitano che gli va incontro – tagliando o affondando – e Taylor che attacca alle spalle dei centrocampisti. Poi, Tijjani, smista e chiude i triangoli.

Gattuso ha lodato tutti e tre i protagonisti che abitano la corsia mancina della Lazio. Guizzi, rapidità nei movimenti, giocate intelligenti, dai e vai continui, cross, passaggi in verticale, tutti sinonimi e sintomi di una squadra che quando va in campo sa quello che deve fare e lo fa bene. Le percentuali degli assist arrivati da destra o per vie centrali sono inferiori: 24,4% dalla trequarti, mentre il 29,9% dalla destra. Floriani, in profumo di rinnovo, sulla destra si sta facendo valere, ma la forza propulsiva in attacco è ancora prevalente sulla corsia opposta.

Il lavoro tattico fatto da Gattuso è stato profondo, importante. Il tecnico biancoceleste ha martellato sui concetti, sulla continuità di rendimento, sulla comprensione della sua filosofia di gioco. Ne è nata una Lazio poliedrica, multiforme, in grado di cambiare costantemente forme e colori, ma mai la sua identità.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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