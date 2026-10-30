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Qui Cagliari, Pisacane può riabbracciare un titolare con la Lazio

Published

1 ora ago

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Fabio Pisacane

Domenica 1 novembre alle ore 15 Lazio e Cagliari si sfideranno all’Olimpico nella gara valida per la decima giornata di Serie A: notizie positive per Pisacane, che dovrebbe avere a disposizione anche Harry Winks.

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Pisacane recupera Winks per la gara contro la Lazio.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato che il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane dovrebbe recuperare Harry Winks in vista della sfida di domenica 1 novembre contro la Lazio. Il regista inglese si era fermato nella gara con il Bologna, saltando il match contro la Roma. Tornerà a pieno regime contro i biancocelesti.

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