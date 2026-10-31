La certezza di Gattuso: Provstgaard torna titolare per blindare il fortino biancoceleste

La Lazio riabbraccia Oliver Provstgaard per blindare la difesa: in vista del match di domani all’Olimpico contro il Cagliari, Gennaro Gattuso ritrova la sua certezza assoluta nel cuore del reparto arretrato.

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Lazio Cagliari, Gattuso ritrova Provstgaard

Il centrale danese ha beneficiato di un turno di riposo martedì scorso nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, una sosta necessaria dopo aver collezionato un minutaggio pazzesco: ben 735 minuti in maglia biancoceleste e altri 360 con la propria Nazionale, partendo sempre nell’undici titolare prima del parziale riposo nell’ultimo turno. I numeri stagionali certificano lo spessore del classe 2003: la Lazio vanta attualmente la miglior difesa del campionato con soli 7 gol subiti, e gran parte del merito va proprio al ventitreenne. Come riporta Il Messaggero, tra i quattro difensori centrali a disposizione di Gattuso, Provstgaard è l’unico elemento considerato davvero insuperabile e inamovibile.

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