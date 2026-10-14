Il primo posto “leggero” della Lazio, ma ora il ciclo di fuoco

Non tutti i primi posti pesano uguali; la Lazio, grazie a un calendario benevolo, è stata brava a battere avversari più alla portata e a conquistare la vetta della classifica, ma a partire da domenica l’aria cambia: comincia un lungo esame che metterà di fronte, oltre alla Juventus, anche Cagliari e Napoli nel giro di un mese.

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Si complica il calendario della Lazio: dalla Juventus al Napoli, passando dal Cagliari

Come riporta il Messaggero, la Lazio ha conquistato 16 punti in 6 giornate, alimentando il giustificato entusiasmo intorno alle sue gesta. Tuttavia, il quotidiano sottolinea come la scalata dei biancocelesti debba ancora partire. La squadra di Gattuso, infatti, oltre ad aver pareggiato col Milan, ha vinto contro Bologna, Udinese, Monza, Genoa e Venezia, cioè cinque delle ultime sette in classifica, che complessivamente contano 29 punti. Per fare un paragone, le avversarie dell’Inter, l’altra capolista, in totale hanno guadagnato 49 punti. Certo, la Lazio ha fatto ciò che doveva fare, vincendo le partite da vincere, ma, secondo il quotidiano, forse è ancora presto per sparare sentenze.

Adesso il calendario prevede un’improvviso cambio di passo. Nel prossimo mesi, infatti, il livello delle avversarie si innalza: si parte con la Juventus, domenica 19 ottobre, si passa dal Cagliari prima di concludere con il Napoli, l’8 novembre. In mezzo anche Parma e Sassuolo, sulla carta più agevoli ma che possono nascondere insidie. Poi, dopo la trasferta del Maradona, inizierà la sosta nazionali e ci sarà il tempo per trarre delle prime conclusioni.

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