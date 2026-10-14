Connect with us

NOTIZIE

Il primo posto “leggero” della Lazio, ma ora il ciclo di fuoco

Published

3 ore ago

on

Lazio calendario Juventus Cagliari Napoli

Non tutti i primi posti pesano uguali; la Lazio, grazie a un calendario benevolo, è stata brava a battere avversari più alla portata e a conquistare la vetta della classifica, ma a partire da domenica l’aria cambia: comincia un lungo esame che metterà di fronte, oltre alla Juventus, anche Cagliari e Napoli nel giro di un mese.

LEGGI ANCHE: Mattei: “I giocatori danno il 110%, siamo a metà miracolo”

Si complica il calendario della Lazio: dalla Juventus al Napoli, passando dal Cagliari

Come riporta il Messaggero, la Lazio ha conquistato 16 punti in 6 giornate, alimentando il giustificato entusiasmo intorno alle sue gesta. Tuttavia, il quotidiano sottolinea come la scalata dei biancocelesti debba ancora partire. La squadra di Gattuso, infatti, oltre ad aver pareggiato col Milan, ha vinto contro Bologna, Udinese, Monza, Genoa e Venezia, cioè cinque delle ultime sette in classifica, che complessivamente contano 29 punti. Per fare un paragone, le avversarie dell’Inter, l’altra capolista, in totale hanno guadagnato 49 punti. Certo, la Lazio ha fatto ciò che doveva fare, vincendo le partite da vincere, ma, secondo il quotidiano, forse è ancora presto per sparare sentenze.

Adesso il calendario prevede un’improvviso cambio di passo. Nel prossimo mesi, infatti, il livello delle avversarie si innalza: si parte con la Juventus, domenica 19 ottobre, si passa dal Cagliari prima di concludere con il Napoli, l’8 novembre. In mezzo anche Parma e Sassuolo, sulla carta più agevoli ma che possono nascondere insidie. Poi, dopo la trasferta del Maradona, inizierà la sosta nazionali e ci sarà il tempo per trarre delle prime conclusioni.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI