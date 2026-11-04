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Lazio, sei tra le capolista più grandi di sempre: ecco il dato che impressiona
Non solo capolista, ma anche tra le più grandi di sempre, almeno della Serie A: nelle prime 10 giornate, infatti, per strada ha lasciato la miseria di appena 2 punti su 30 disponibili, conquistandone 28.
Leggi anche: Gattuso, mezza Europa lo corteggia: il tecnico della Lazio nel mirino dei grandi club
La capolista Lazio e i record che gli valgono la storia
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, negli ultimi dieci anni sono solamente tre le volte (e quattro le squadre) in cui una squadra è riuscita a eguagliare la formazione di Gattuso: il Napoli nel 2017/2018 (arrivato secondo con 91 punti), la Juventus nel 2019/2020 (vincitrice dello Scudetto con 83 punti) e ancora la Juventus e il Milan nel 2021/2022 (arrivati rispettivamente quarta e primo con 70 e 86 punti).
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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