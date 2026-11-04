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Lazio, sei tra le capolista più grandi di sempre: ecco il dato che impressiona

Published

2 ore ago

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Lazio capolista record storia

Non solo capolista, ma anche tra le più grandi di sempre, almeno della Serie A: nelle prime 10 giornate, infatti, per strada ha lasciato la miseria di appena 2 punti su 30 disponibili, conquistandone 28.

Leggi anche: Gattuso, mezza Europa lo corteggia: il tecnico della Lazio nel mirino dei grandi club

La capolista Lazio e i record che gli valgono la storia

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, negli ultimi dieci anni sono solamente tre le volte (e quattro le squadre) in cui una squadra è riuscita a eguagliare la formazione di Gattuso: il Napoli nel 2017/2018 (arrivato secondo con 91 punti), la Juventus nel 2019/2020 (vincitrice dello Scudetto con 83 punti) e ancora la Juventus e il Milan nel 2021/2022 (arrivati rispettivamente quarta e primo con 70 e 86 punti).

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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