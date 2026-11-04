Lazio, sei tra le capolista più grandi di sempre: ecco il dato che impressiona

Non solo capolista, ma anche tra le più grandi di sempre, almeno della Serie A: nelle prime 10 giornate, infatti, per strada ha lasciato la miseria di appena 2 punti su 30 disponibili, conquistandone 28.

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La capolista Lazio e i record che gli valgono la storia

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, negli ultimi dieci anni sono solamente tre le volte (e quattro le squadre) in cui una squadra è riuscita a eguagliare la formazione di Gattuso: il Napoli nel 2017/2018 (arrivato secondo con 91 punti), la Juventus nel 2019/2020 (vincitrice dello Scudetto con 83 punti) e ancora la Juventus e il Milan nel 2021/2022 (arrivati rispettivamente quarta e primo con 70 e 86 punti).

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