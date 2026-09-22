Contachilometri in tilt: quanto corre la Lazio!

Tra le chiavi del primo posto alla sosta della Lazio c’è la preparazione atletica svolta in estate, nel caldo di Formello: il sudore e la fatica che Gattuso chiedeva ai suoi giocatori si stanno trasformando in fondamentali chilometri di corsa che vengono coperti nel pressing ultra offensivo e nel ritmo.

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La corsa della Lazio: il dato sui chilometri

La dura preparazione estiva sta dando i suoi frutti. “I muscoli in allenamento devono farci male” aveva detto Gattuso dal ritiro di Formello. E sicuramente i suoi calciatori, sottoposti a pesanti carichi sotto l’altrettanto pesante caldo di Formello, di fatica ne hanno fatta. Sudore che ora si sta trasformando in chilometri di corsa. Sì, perché in queste prime cinque giornate di campionato la Lazio ha sempre macinato più chilometri dell’avversario di turno, ha evidenziato il Corriere dello Sport: 115 a Bologna contro i 110 dei rossoblù, 125 con il Genoa contro i 123 dei liguri, 120 a Udine contro i 116 dei bianconeri, 121 con il Milan contro i 119 dei rossoneri, 118 a Venezia contro i 112 dei lagunari. Anche a livello individuale i dati sono sorprendenti, con cinque giocatori oltre i 10,5 km percorsi nell’ultima trasferta al Penzo.

Il gioco proposto da mister Gattuso, infatti, non può prescindere da una condizione atletica eccellente. Pressing ultra offensivo e ritmi alti, aggressione in avanti e baricentro alto: questi i diktat del tecnico calabrese, che richiedono resistenza e velocità, esplosività e fiato.

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