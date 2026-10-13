Lazio tra le nobili senza invito: solo City e Barcellona hanno fatto meglio

Imbattuta e invincibile: così la Lazio può reggere il confronto con le migliori squadre d’Europa e sedere all’esclusivo tavolo dove solo altre dodici squadre hanno il posto riservato.

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Lazio fra le migliori squadre d’Europa: regge il confronto con City e Barcellona

Come evidenziato da Il Messaggero, sono solo dodici le squadre europee che non hanno ancora perso una partita in campionato e, fra queste, c’è anche la Lazio, la squadra non invitata all’esclusivo banchetto, ma che ha sfondato la porta conquistandosi il primo posto condiviso con l’Inter. Solo Barcellona (con due partite in più) e City possono vantarsi di aver fatto meglio dei biancocelesti finora, per meglio inquadrare l’impresa della banda di Gattuso. Eppure, la stagione era cominciata come peggio non poteva, con il tracollo casalingo nei preliminari di Coppa Italia contro il Mantova. Nubi oscure di cattivo presagio si addensavano su Formello, fino a che le cinque vittorie e l’unico pareggio con il Milan hanno riportato il sereno e una classifica in cui neanche il più ottimista dei tifosi avrebbe sperato.

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