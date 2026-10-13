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Lazio tra le nobili senza invito: solo City e Barcellona hanno fatto meglio

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3 ore ago

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Lazio confronto squadre Europa

Imbattuta e invincibile: così la Lazio può reggere il confronto con le migliori squadre d’Europa e sedere all’esclusivo tavolo dove solo altre dodici squadre hanno il posto riservato.

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Lazio fra le migliori squadre d’Europa: regge il confronto con City e Barcellona

Come evidenziato da Il Messaggero, sono solo dodici le squadre europee che non hanno ancora perso una partita in campionato e, fra queste, c’è anche la Lazio, la squadra non invitata all’esclusivo banchetto, ma che ha sfondato la porta conquistandosi il primo posto condiviso con l’Inter. Solo Barcellona (con due partite in più) e City possono vantarsi di aver fatto meglio dei biancocelesti finora, per meglio inquadrare l’impresa della banda di Gattuso. Eppure, la stagione era cominciata come peggio non poteva, con il tracollo casalingo nei preliminari di Coppa Italia contro il Mantova. Nubi oscure di cattivo presagio si addensavano su Formello, fino a che le cinque vittorie e l’unico pareggio con il Milan hanno riportato il sereno e una classifica in cui neanche il più ottimista dei tifosi avrebbe sperato.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
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