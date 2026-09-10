Il peso dei riscatti sulla Lazio: quasi 40 milioni entro giugno

La campagna acquisti condotta dalla Lazio ha portato i suoi effetti sul campo, dove i biancocelesti sono primi a punteggio pieno, ma avrà pesanti conseguenze economiche: il costo dei riscatti dei giocatori arrivati in prestito, se recitati, imporrà il versamento di quasi 40 milioni di euro.

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Lazio, il costo dei riscatti dei calciatori arrivati in estate

38,5 milioni di euro: questa l’entità complessiva dei riscatti per i giocatori arrivati in prestito nella appena conclusa sessione di mercato, riporta il Messaggero. Un peso cui la Lazio si troverà a far fronte nella prossima estate. Fabiani promette: “Gli impegni che abbiamo preso su alcuni giocatori saranno rispettati e saranno riscattati”. Ma si tiene aperta una porta d’uscita: “Se poi il campo non rende, si può cambiare strategia”. In assenza degli incassi del botteghino e senza i proventi dall’Europa, i fondi saranno ottenuti dalla vendita di calciatori attualmente in rosa, valutata 400 milioni di euro dal direttore sportivo, ma il cui valore si attesta intorno ai 255 milioni secondo i dati Transfermarkt.

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