Lazio a quota 10 punti dopo quattro giornate: è la terza volta

Soltanto in altre due occasioni, oltre a questa, la Lazio si è ritrovata dopo quattro giornate di campionato a quota 10 punti in classifica. Un impatto devastante quello di Gattuso sulla panchina biancoceleste, e inaspettato.

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Lazio a 10 punti dopo quattro giornate: è la terza volta nella storia

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio ha già scritto un piccolo pezzetto della sua storia con mister Gattuso. Dopo 360 minuti giocati, ovvero quattro giornate di campionato, i biancocelesti si trovano a quota 10 punti in classifica: è la terza volta in assoluto che capita. La prima fu con Eriksson, nella stagione dello scudetto 1999-2000, e lì la Lazio vinse contro Torino, Cagliari, Parma e pareggiò col Bari. Nel 2017-18, con Simone Inzaghi, pari con la Spal e vittorie contro Chievo, Milan e Genoa.

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