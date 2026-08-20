Da Icardi e Pinamonti a Dieng: la rocambolesca ricerca del 9

Vorrei ma non posso: così si potrebbe sintetizzare la ricerca dell’attaccante da parte della Lazio, passata dal sogno Icardi, all’italiano Pinamonti e conclusa con l’accordo con Bamba Dieng.

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La ricerca travagliata dell’attaccante della Lazio: da Icardi e Pinamonti a Dieng

Prima il tentativo del colpo ad effetto: Mauro Icardi, bomber 33enne che non ha bisogno di molte presentazioni, per presentarsi come il “presidente da rivalsa”, scrive il Corriere dello Sport. “Grazie della chiamata, ma no grazie” la risposta dell’argentino, che pure aveva aperto alla Lazio, ma poi è stato allontanato dal peso della contestazione e dall’impoverimento tecnico di una squadra senza obiettivi, ancora prima che dalla scarsa proposta economica. Poi, allora, l’obiettivo funzionale: Andrea Pinamonti. Il giocatore aveva aperto, ma il Sassuolo non ha concesso sconti: fra offerta e richiesta ballavano 4,5 milioni di euro, sufficienti per far saltare l’operazione, prosegue il quotidiano.

La scelta di Bamba Dieng

A cinque giorni dall’inizio del mercato, e ancora senza l’attaccante richiesto da Gattuso, si è allora deciso di ricontattare Dieng, conclude il CdS. Svincolato e senza mercato, dalle condizioni fisiche da accertare, il senegalese sicuramente corrisponde alle caratteristiche indicate dal tecnico: un giocatore di gamba, che fa pressione, che segna ma fa anche salire la squadra e attacca la profondità. Un attaccante completo, in altre parole. Pur potendo rispondere all’identikit ricercato, secondo il quotidiano sarebbe stato legittimo aspettarsi un 9 diverso. Ma in epoca “di saldo zero e indici piangenti” i giocatori che la Lazio può contattare sono solo quelli svincolati, svenduti o indesiderati. Sempre che accettino di venire.

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