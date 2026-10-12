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Lazio, l’orchestra del gol diretta da Gattuso

Published

1 ora ago

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Lazio dodici marcatori

Con le reti di Nuno Tavares e Andrea Pinamonti, che finalmente si è sbloccato trovando una rete fondamentale per mettere in sicurezza il risultato, anche contro il Monza la Lazio di Gattuso si conferma un’orchestra del gol: sono dodici i marcatori che in queste prime sei uscite di campionato hanno trovato la via della rete.

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Salgono a dodici i marcatori della Lazio: c’è la firma del gruppo sul primato

E con Andrea Pinamonti diventano dodici gli uomini che hanno segnato in questo inizio di stagione, sottolinea Il Messaggero. Una vera e propria orchestra del gol quella diretta da Gattuso, in cui ogni singolo strumento si armonizza con gli altri per creare la sinfonia vincente. Contro il Monza sono stati Nuno Tavares, primo timbro anche per lui, Isaksen e Pinamonti a lasciare la loro firma su un successo maturato all’esito di un primo tempo di dominio assoluto e di una ripresa di sofferenza. È il risultato di un gruppo che si diverte con entusiasmo, ricorda capitan Zaccagni, e che instaura una competizione sana al suo interno, rivela Pinamonti.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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