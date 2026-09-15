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A sinistra l’autostrada della Lazio: i pericoli nascono dalla corsia mancina
La Lazio costruita da Gattuso corre e crea lungo la fascia sinistra del campo: i dati certificano che si tratta della zona del campo su cui i biancocelesti basano la loro produzione di gioco, rendendosi pericolosi più di chiunque altro a partire da quelle zolle del prato.
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La fascia sinistra della Lazio è una fucina di occasioni
Come riporta il Messaggero, la manovra della Lazio dipende dalla corsia di sinistra e dalle combinazioni del tandem Tavares-Taylor-Zaccagni. Ammontano, infatti, all’80% delle 20 occasioni da rete totali quelle che provengono da quella zona del campo. Nessuno in Serie A produce una mole di gioco simile sull’out mancino. Il merito sicuramente è della splendida forma dei singoli interpreti. Tavares è tornato in versione da “Real Madrid”. Zaccagni è tirato a lucido, dopo i due assist serviti in due partite consecutive, a un anno e mezzo di distanza dall’ultimo passaggio vincente in campionato (15 febbraio 2025). Con il Milan è anche stato l’uomo a compiere più contrasti (12), e ha raggiunto il suo record personale di conclusioni a questo punto dell’anno (14). Taylor è il regista tuttofare: con il 90% dei passaggi riusciti, le manovre passano dai suoi piedi.
Marcia più lenta a destra
Se la heatmap mostra un netto sbilanciamento sulla fascia sinistra, la corsia di destra resta dunque la meno battuta. Il motivo è puramente fisiologico: Floriani Mussolini è agli esordi da padrone del ruolo, dopo un decennio di incontrato dominio del duo Marusic-Lazzari. Più avanti, Cancellieri e Isaksen si dividono equamente lo spazio. Tuttavia, l’estate passata con un piede fuori dalla porta per l’italiano, e in infermeria per il danese, ne hanno rallentato la forma fisica.
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