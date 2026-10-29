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Lazio macchina da gol, contro il Cagliari può arrivare un altro record

Published

2 ore ago

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lazio gattuso record pioli 2015

Primato in classifica a pari merito con l’Inter, ma non solo, questa Lazio sta collezionando record in una stagione partita a mille: i biancocelesti possono superare un traguardo raggiunto dalla squadra di Pioli nel 2015.

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Lazio a caccia dell’ennesimo record, Gattuso può eguagliare Pioli nel 2015.

Vince, si diverte e segna tanto. La Lazio di Gattuso è un autentico spettacolo. Come ricorda Il Messaggero, i biancocelesti segnano almeno due gol in una singola partita da 7 turni consecutivi. Un obiettivo raggiunto dalla squadra di Pioli nel 2015, che non era però riuscita a spingersi oltre.

Contro il Cagliari i capitolini possono togliersi anche questa ulteriore soddisfazione, salendo a ben 8 gare consecutive con almeno due gol siglati. Traguardo rilevante, certo, ma che passa in secondo piano rispetto alla conquista dei tre punti, che rimane la priorità.

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4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
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13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
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