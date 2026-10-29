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Lazio macchina da gol, contro il Cagliari può arrivare un altro record
Primato in classifica a pari merito con l’Inter, ma non solo, questa Lazio sta collezionando record in una stagione partita a mille: i biancocelesti possono superare un traguardo raggiunto dalla squadra di Pioli nel 2015.
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Lazio a caccia dell’ennesimo record, Gattuso può eguagliare Pioli nel 2015.
Vince, si diverte e segna tanto. La Lazio di Gattuso è un autentico spettacolo. Come ricorda Il Messaggero, i biancocelesti segnano almeno due gol in una singola partita da 7 turni consecutivi. Un obiettivo raggiunto dalla squadra di Pioli nel 2015, che non era però riuscita a spingersi oltre.
Contro il Cagliari i capitolini possono togliersi anche questa ulteriore soddisfazione, salendo a ben 8 gare consecutive con almeno due gol siglati. Traguardo rilevante, certo, ma che passa in secondo piano rispetto alla conquista dei tre punti, che rimane la priorità.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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