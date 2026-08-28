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Contro il Genoa per fare due su due: da quanto non accadeva

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4 ore ago

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Lazio Genoa Serie A due vittorie

Domenica 30 agosto, alle ore 20.45, la Lazio affronterà il Genoa nella seconda giornata di Serie A 2026 2027: sarà l’occasione per conquistare due vittorie nelle prime due partite di campionato

LEGGI ANCHE: Primavera, domani l’esordio al Fersini contro L’AlbinoLeffe

Contro il Genoa l’occasioni di centrare due vittorie in campionato nelle prime due uscite

Come riporta il Corriere dello Sport, la truppa guidata da Gattuso ha l’occasione di conquistare 6 punti nelle prime due partite di Serie A domenica 30 agosto contro il Genoa. Un bottino pieno in campionato che manca dalla stagione 2021-2022, l’unico precedente negli ultimi quattordici anni. Allora arrivò prima un 3-1 in casa dell’Empoli, firmato da Milinkovic, Immobile e Lazzari, poi un tennistico 6-1 all’Olimpico contro lo Spezia, con a segno Immobile (tripletta), Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. La striscia positiva si arrestò alla terza giornata: a San Siro arrivò una sconfitta per 2-0 contro il Milan.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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