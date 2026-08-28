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Contro il Genoa per fare due su due: da quanto non accadeva
Domenica 30 agosto, alle ore 20.45, la Lazio affronterà il Genoa nella seconda giornata di Serie A 2026 2027: sarà l’occasione per conquistare due vittorie nelle prime due partite di campionato
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Contro il Genoa l’occasioni di centrare due vittorie in campionato nelle prime due uscite
Come riporta il Corriere dello Sport, la truppa guidata da Gattuso ha l’occasione di conquistare 6 punti nelle prime due partite di Serie A domenica 30 agosto contro il Genoa. Un bottino pieno in campionato che manca dalla stagione 2021-2022, l’unico precedente negli ultimi quattordici anni. Allora arrivò prima un 3-1 in casa dell’Empoli, firmato da Milinkovic, Immobile e Lazzari, poi un tennistico 6-1 all’Olimpico contro lo Spezia, con a segno Immobile (tripletta), Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. La striscia positiva si arrestò alla terza giornata: a San Siro arrivò una sconfitta per 2-0 contro il Milan.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
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|16
|Bologna
|0
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|17
|Genoa
|0
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|18
|Venezia
|0
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|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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