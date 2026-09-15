Gerarchie mutevoli in difesa: è corsa a quattro per due posti

Rispetto alla scorsa stagione, la batteria di centrali difensivi della Lazio è (quasi) completamente rivoluzionata, dopo gli addii di Romagnoli e Gila e gli innesti di Doekhi, Sutalo e Leite: le gerarchie della difesa, al momento, restano ancora da definire.

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Lazio, mutano le gerarchie in difesa

Dalla coperta corta alla possibilità di scegliere. Gattuso è passato dal poter contare appena su un difensore, a poter affidamento quattro potenziali titolari. Sì, perché il livello di Doekhi, Sutalo, Leite e Provstgaard sulla carta si equivale: saranno allora le loro prestazioni, sottolinea il Corriere dello Sport, a delineare le gerarchie. Nell’avvio di stagione il tecnico si è affidato alla coppia Provstgaard-Doekhi, promossa con la sola eccezione della sfida di coppa contro il Mantova: due clean sheet e un gol subito contro l’Udinese. L’infortunio dell’olandese ha aperto lo spazio a Sutalo al fianco del danese. Pur non sfigurando, sono salite a due le reti incassate contro il Milan, più per meriti dei rossoneri che per demeriti biancocelesti. Nel finale, anche Diogo Leite ha trovato spazio sul centrodestra.

Le possibili scelte di Gattuso

Saranno quindi il tempo e le prestazioni dei singoli calciatori a indicare a Gattuso chi di volta in volta sarà il titolare in difesa. L’unica indicazione certa sembra arrivare dalla volontà del tecnico di combinare un centrale di piede destro e uno mancino per combinare la coppia. A sinistra, Provstgaard pare partire da una posizione di vantaggio, dopo l’anno e mezzo di apprendistato alle spalle di Gila e Romagnoli. Per il posto al suo fianco restano in corsa Doekhi e Sutalo. Leite, però, può vantare anni di intesa maturata con il compagno all’Union Berlino. Una competizione interna allo spogliatoio che Gattuso si augura possa portare a un ulteriore innalzamento del livello.

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