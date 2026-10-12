Allarme secondo tempo: senza gestione è una montagna russa

Al triplice fischio della partita contro il Monza la Lazio porta a casa i tre punti e si conferma al primo posto, a pari merito con l’Inter; la gestione del secondo tempo, tuttavia, preoccupa: i biancocelesti, infatti, alla ripresa dopo essere entrati negli spogliatoi non sono più sembrati padroni della partita e hanno rischiato di venire agganciati.

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Lazio prima e in festa, ma il secondo tempo resta un caso: bisogna lavorare sulla gestione

Lo si era già visto contro il Milan, si è ripetuto nella vittoria contro il Monza. Dopo un primo tempo spumeggiante e di grande calcio, in cui il punteggio parziale si chiude sul 2-0, i biancocelesti soffrono nella seconda frazione e vanno in affanno. I rossoneri sono stati in grado di riagganciare il pareggio, i brianzoli no: un super Mandas e, all’ultimo, la rete di Pinamonti hanno spento i sogni di rimonta dei brianzoli, che pure ci sono andati vicini, nonostante l’inferiorità numerica. Come sottolineato da Il Messaggero, parlare di coincidenza è ora inopportuno: il calo nella ripresa sembra un limite strutturale di questa Lazio.

Per questo motivo, il quotidiano evidenzia l’esigenza di cambiare approccio, una volta rientrati in campo dagli spogliatoi. Dopo un primo tempo con il piede fisso sull’acceleratore, la squadra di Gattuso deve migliorare nella gestione del gioco attraverso i suoi palleggiatori e mantenere il pallone quando i ritmi calano. Vivere di fiammate non è possibile. In altre parole, ciò che manca, al momento, è la maturità di gestire i momenti per evitare di rischiare di dover buttare il lavoro che viene svolto nel primo tempo. Deve imparare a rallentare, dopo aver corso; ad atterrare, dopo aver volato.

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