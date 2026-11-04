Lazio sempre più giovane: la sfida vinta da Gattuso

La Lazio si conferma protagonista in campionato anche grazie a una squadra sempre più giovane, dato confermato dall’età media che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è passata dai 27,8 anni della scorsa stagione ai 25,7 delle prime dieci giornate, scendendo a 25,3 nell’undici titolare contro il Cagliari. Tra gli under 25 figurano Mandas, Floriani, Provstgaard, Belahyane, Taylor e Isaksen. Un anno in più per Sutalo e Tavares, mentre Frattesi ha 27 anni. L’unico over 30 è il capitano Zaccagni, a quota 31.

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La sfida di Gattuso: una Lazio più giovane

Il ringiovanimento della rosa era un obiettivo già individuato negli anni scorsi, ma le difficoltà sul mercato ne avevano rallentato la realizzazione. Soprattutto nell’estate del 2025, quando il divieto di acquistare nuovi giocatori aveva impedito di intervenire sull’organico. La necessità di avviare un ricambio generazionale era diventata evidente dopo la conclusione del ciclo di elementi esperti come Luis Alberto e Immobile, entrambi inseriti in una squadra con un’età media superiore ai trent’anni. A Gattuso è stato affidato il compito di aprire una nuova fase, puntando anche sulla crescita dei giovani già presenti a Formello.

I nuovi titolari della giovane Lazio

Le partenze di Provedel e Romagnoli hanno aperto la strada a Mandas e Provstgaard, chiamati a raccoglierne l’eredità. Per il portiere greco Gattuso aveva già deciso a inizio stagione, nonostante l’anno precedente avesse collezionato una sola presenza tra Lazio e Bournemouth. La fiducia è stata ripagata con interventi decisivi, tra cui il rigore neutralizzato a Venezia. Le sue prestazioni hanno contribuito al primato difensivo biancoceleste: appena otto reti subite, al pari del Como.

Provstgaard si è guadagnato spazio dopo aver ricoperto il ruolo di alternativa a Romagnoli. Il danese è stato confermato da Gattuso anche dopo l’arrivo di Diogo Leite, grazie alla crescita maturata durante la stagione e mezza trascorsa a Formello. Il suo contributo non si limita alla fase difensiva: è arrivato anche il primo gol nella vittoria contro la Juventus.

Tra le sorprese c’è Romano Floriani. Rientrato dal prestito alla Cremonese, era stato inizialmente aggregato al gruppo in attesa di una nuova sistemazione. Le prestazioni in ritiro hanno però convinto Gattuso a trattenerlo. L’infortunio di Marusic alla prima giornata gli ha spalancato le porte della formazione titolare e l’esterno ha risposto con personalità, adattandosi alle richieste tattiche del tecnico. Contro il Sassuolo è arrivato anche il primo gol in biancoceleste.

Anche Reda Belahyane ha sfruttato la sua occasione. Gli infortuni di Rovella e Cataldi hanno spinto Gattuso a puntare sull’ex Verona, rimasto ai margini con Baroni e Sarri. Il centrocampista ha conquistato spazio grazie alla capacità di garantire dinamismo e copertura, contribuendo agli equilibri della mediana.

Le giovani certezze dello scorso anno

Kenneth Taylor, arrivato a gennaio dall’Ajax, si è conquistato immediatamente un posto da titolare sotto la gestione di Sarri. Centrocampista dinamico, abile negli inserimenti sulla corsia sinistra, ha dimostrato anche una buona propensione offensiva: tre gol nella scorsa stagione e già due in quella attuale. Con Gattuso sta crescendo anche sul piano della personalità, assumendo responsabilità sempre maggiori all’interno del gruppo.

Un percorso simile a quello di Gustav Isaksen, giunto alla quarta stagione con la maglia biancoceleste. L’esterno danese sta finalmente trovando continuità realizzativa, come testimoniano le quattro reti messe a segno nelle ultime cinque giornate. Spazio importante anche per Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano di 25 anni, protagonista con il gol segnato da subentrato contro la Juventus.

Gattuso ha inoltre deciso di puntare su Matteo Cancellieri, inizialmente destinato a lasciare la Capitale. L’ala classe 2002 è rimasta a Formello e ha già ripagato la fiducia del tecnico con la rete realizzata contro il Milan. Intanto, nella partita di domenica hanno trovato posto in panchina anche i giovani Bordon, Przyborek e Farcomeni, altri profili che potrebbero ricevere presto un’opportunità.

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