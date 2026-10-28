Connect with us

NOTIZIE

Lazio imbattuta dopo nove partite: non succedeva dall’ultimo Scudetto

Published

10 minuti ago

on

Lazio Imbattuta Record Scudetto

La Lazio continua a scrivere nuove pagine della propria storia e si gode un avvio di campionato da protagonista. Dopo le prime nove partite di Serie A, la formazione guidata da Gennaro Gattuso occupa il primo posto in classifica senza aver ancora subito sconfitte.

Leggi anche: Noslin fondamentale per la Lazio: doppietta, migliore in campo e fiducia ritrovata

Ultimo precedente della Lazio imbattuta dopo nove partite: era lo scudetto del 2000

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un risultato simile non si verificava da ben 25 anni, precisamente dalla stagione 1999-2000, quando alla guida dei biancocelesti c’era Sven-Goran Eriksson. Un dato che alimenta i sogni dei tifosi laziali e riporta alla memoria una delle annate più memorabili del club. Proprio al termine di quella stagione, infatti, la Lazio conquistò il suo ultimo Scudetto, tuttora l’ultimo della sua storia. Un precedente prestigioso che rende ancora più significativo l’attuale percorso della squadra.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI