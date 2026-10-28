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Lazio imbattuta dopo nove partite: non succedeva dall’ultimo Scudetto
La Lazio continua a scrivere nuove pagine della propria storia e si gode un avvio di campionato da protagonista. Dopo le prime nove partite di Serie A, la formazione guidata da Gennaro Gattuso occupa il primo posto in classifica senza aver ancora subito sconfitte.
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Ultimo precedente della Lazio imbattuta dopo nove partite: era lo scudetto del 2000
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un risultato simile non si verificava da ben 25 anni, precisamente dalla stagione 1999-2000, quando alla guida dei biancocelesti c’era Sven-Goran Eriksson. Un dato che alimenta i sogni dei tifosi laziali e riporta alla memoria una delle annate più memorabili del club. Proprio al termine di quella stagione, infatti, la Lazio conquistò il suo ultimo Scudetto, tuttora l’ultimo della sua storia. Un precedente prestigioso che rende ancora più significativo l’attuale percorso della squadra.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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