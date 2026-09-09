I nuovi trascinano la Lazio: il mercato ha regalato le armi in più

Può sorridere la Lazio di Gennaro Gattuso, prima a punteggio pieno dopo tre partite; merito di parte dell’impresa è senz’altro da attribuire ai nuovi acquisti, rivelatisi decisivi con i loro gol e assist: così, la Lazio diventa la squadra che più di tutte le altre sta beneficiando dell’impatto degli uomini arrivati durante il mercato estivo.

LEGGI ANCHE: La rivincita di Gattuso: da Zenica alla vetta della Serie A

Mercato decisivo per la Lazio: l’impatto dei nuovi acquisti è fondamentale

Dal mercato si possono pescare granchi, ma anche armi decisive. Fortunatamente per la Lazio, il lavoro del ds Fabiani sembra aver regalato a Gattuso uomini in grado di contribuire efficacemente alla causa biancoceleste. E non è un caso che, dunque, sia proprio l’Aquila la squadra che più sta beneficiando del lavoro dei nuovi acquisti, riporta il Corriere dello Sera. Frattesi ha segnato due reti che sono valse sei punti nelle prime due uscite, e il gol del momentaneo pareggio contro l’Udinese; Gudmundsson, invece, ha trovato l’incornata decisiva contro i friulani, su assist di Doekhi, completando così il balzo al primo posto. Un impatto assolutamente decisivo dei tre nuovi acquisti, in attesa che anche Pinamonti, Leite, Pedraza e Sutalo possano lasciare il segno sulla stagione dei biancocelesti.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP