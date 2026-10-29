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Lazio ed Inter in vetta con 25 punti, è la seconda volta nella storia

Published

4 ore ago

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Kenneth Taylor e Tijjani Noslin

Stesso cammino nelle prime 9 giornate di Serie A, 25 punti per Lazio ed Inter frutto di 8 vittorie ed un pareggio: è la seconda volta nella storia del campionato che due squadre si ritrovano con questo bottino in vetta.

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È la seconda volta nella storia del campionato che due squadre si trovano appaiate in vetta con 25 punti.

Lazio ed Inter prime in Serie A con 25 punti dopo 9 giornate. Questo tipo di punteggio si era verificato solo un’altra volta nella storia del nostro campionato, era l’anno 2021/2022 con il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli (che poi vinse lo Scudetto).

2026/2027: 25 (Inter e Lazio)
2025/2026: 21 (Napoli e Roma)
2024/2025: 22 (Napoli)
2023/2024: 22 (Inter)
2022/2023: 23 (Napoli)
2021/2022: 25 (Napoli e Milan)
2020/2021: 23 (Milan)
2019/2020: 23 (Juventus)
2018/2019: 25 (Juventus)
2017/2018: 25 (Napoli)
2016/2017: 21 (Juventus)

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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