Lazio ed Inter in vetta con 25 punti, è la seconda volta nella storia

Stesso cammino nelle prime 9 giornate di Serie A, 25 punti per Lazio ed Inter frutto di 8 vittorie ed un pareggio: è la seconda volta nella storia del campionato che due squadre si ritrovano con questo bottino in vetta.

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È la seconda volta nella storia del campionato che due squadre si trovano appaiate in vetta con 25 punti.

Lazio ed Inter prime in Serie A con 25 punti dopo 9 giornate. Questo tipo di punteggio si era verificato solo un’altra volta nella storia del nostro campionato, era l’anno 2021/2022 con il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli (che poi vinse lo Scudetto).

2026/2027: 25 (Inter e Lazio)

2025/2026: 21 (Napoli e Roma)

2024/2025: 22 (Napoli)

2023/2024: 22 (Inter)

2022/2023: 23 (Napoli)

2021/2022: 25 (Napoli e Milan)

2020/2021: 23 (Milan)

2019/2020: 23 (Juventus)

2018/2019: 25 (Juventus)

2017/2018: 25 (Napoli)

2016/2017: 21 (Juventus)

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