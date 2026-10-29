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Lazio ed Inter in vetta con 25 punti, è la seconda volta nella storia
Stesso cammino nelle prime 9 giornate di Serie A, 25 punti per Lazio ed Inter frutto di 8 vittorie ed un pareggio: è la seconda volta nella storia del campionato che due squadre si ritrovano con questo bottino in vetta.
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È la seconda volta nella storia del campionato che due squadre si trovano appaiate in vetta con 25 punti.
Lazio ed Inter prime in Serie A con 25 punti dopo 9 giornate. Questo tipo di punteggio si era verificato solo un’altra volta nella storia del nostro campionato, era l’anno 2021/2022 con il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli (che poi vinse lo Scudetto).
2026/2027: 25 (Inter e Lazio)
2025/2026: 21 (Napoli e Roma)
2024/2025: 22 (Napoli)
2023/2024: 22 (Inter)
2022/2023: 23 (Napoli)
2021/2022: 25 (Napoli e Milan)
2020/2021: 23 (Milan)
2019/2020: 23 (Juventus)
2018/2019: 25 (Juventus)
2017/2018: 25 (Napoli)
2016/2017: 21 (Juventus)
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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