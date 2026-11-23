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Lazio a tutto gas contro il Lecce: il dato sui chilometri percorsi
I dati dei chilometri raccontano una squadra aggressiva: la Lazio corre più del Lecce, con mezzali e centrali sempre dentro la manovra offensiva.
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Il dominio atletico della Lazio contro il Lecce
Contro il Lecce la Lazio ha imposto ritmo e intensità, chiudendo con quasi dieci chilometri in più rispetto agli avversari: 123,068 contro 113,494. A guidare la graduatoria dei chilometri percorsi è stato Taylor (12,203 km), davanti a Diogo Leite (12,142), Frattesi (11,885), Floriani (11,052) e Doekhi (10,891): due mezzali e tre difensori nella top cinque, fotografia dell’atteggiamento aggressivo evidenziato dal Corriere dello Sport. Non a caso proprio Diogo Leite e Doekhi hanno avviato le azioni dei primi due gol, con il secondo bravo a recuperare palla e innescare Floriani prima del tacco di Taylor.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|29
|12
|4
|Milan
|27
|12
|5
|Como
|26
|12
|6
|Juventus
|21
|12
|7
|Frosinone
|20
|12
|8
|Napoli
|18
|12
|9
|Bologna
|18
|12
|10
|Genoa
|16
|12
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|16
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|12
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|12
|14
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|10
|12
|15
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|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Udinese
|6
|12
|20
|Venezia
|6
|12
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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