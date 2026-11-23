I dati dei chilometri raccontano una squadra aggressiva: la Lazio corre più del Lecce, con mezzali e centrali sempre dentro la manovra offensiva.

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Il dominio atletico della Lazio contro il Lecce

Contro il Lecce la Lazio ha imposto ritmo e intensità, chiudendo con quasi dieci chilometri in più rispetto agli avversari: 123,068 contro 113,494. A guidare la graduatoria dei chilometri percorsi è stato Taylor (12,203 km), davanti a Diogo Leite (12,142), Frattesi (11,885), Floriani (11,052) e Doekhi (10,891): due mezzali e tre difensori nella top cinque, fotografia dell’atteggiamento aggressivo evidenziato dal Corriere dello Sport. Non a caso proprio Diogo Leite e Doekhi hanno avviato le azioni dei primi due gol, con il secondo bravo a recuperare palla e innescare Floriani prima del tacco di Taylor.

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