La Lazio riparte in vista della sfida con il Lecce, tra il rientro dei nazionali, i giocatori da recuperare e una difesa da ridisegnare: Gattuso ha pochi giorni per ritrovare gli equilibri e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con Pedraza e Pellegrini pronti a scendere in campo.

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Lazio, riparte la preparazione per il Lecce: ecco Pellegrini e Pedraza

Dopo il weekend di stop la Lazio torna al lavoro per preparare l’anticipo di sabato contro il Lecce. Gattuso avrà pochi giorni a disposizione per presentare una squadra pronta fin dal primo minuto, tra infortuni e giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali. Dei sette calciatori partiti dopo la sfida di Napoli, gli ultimi a rientrare saranno Belahyane, Isaksen, Provstgaard e Dele-Bashiru. Tutti e quattro saranno impegnati questa sera e torneranno a Formello tra domani e giovedì, quando potranno prendere parte alla prima vera seduta con il gruppo. Il programma prevede tre allenamenti consecutivi al mattino: la ripresa è fissata per oggi alle 10:30, mentre venerdì si svolgerà la rifinitura pomeridiana, intorno alle 17. Le prime prove tattiche entreranno nel vivo soltanto quando la rosa sarà nuovamente al completo con il rientro dei nazionali.

Rovella e Gudmundsson, segnali di ripresa

Fino al weekend, per sopperire alle numerose assenze, Gattuso ha dovuto aggregare diversi ragazzi della Primavera, come emerso anche nell’amichevole contro i maltesi del Mgarr United. Il tecnico ha sfruttato la pausa per migliorare la condizione dei giocatori recuperati dopo la trasferta di Napoli, come Rovella, e di quelli tornati a disposizione durante la sosta, come Gudmundsson. Si tratta di due situazioni differenti. Il regista era stato convocato simbolicamente per la gara del Maradona: non accadeva da oltre due mesi, precisamente dalla seconda giornata contro il Genoa all’Olimpico. L’ex Fiorentina, invece, si è riaggregato ai compagni giovedì scorso dopo un lungo stop causato dalla frattura alla spalla sinistra, rimediata con la nazionale islandese nella sfida di Nations League contro l’Estonia. Il suo recupero è ancora da completare, ma rappresenta comunque un’importante alternativa da poter utilizzare a gara in corso

Gattuso studia le mosse: diversi giocatori pronti a prendersi spazio

Sarà il lavoro quotidiano a permettere a Gattuso di capire quanti minuti avranno nelle gambe i suoi giocatori in vista della ripartenza. Cataldi, attualmente l’alternativa a Belahyane nel ruolo di regista, è sicuramente uno dei giocatori che hanno mostrato i maggiori progressi nelle ultime settimane. Il centrocampista è apparso in netta crescita anche nell’amichevole di sabato. Con le nuove difficoltà legate all’infermeria, la Lazio avrà bisogno di risposte anche da quei calciatori che finora non sono riusciti a trovare continuità a causa dei problemi fisici. Pedraza, già titolare prima dello stop, è destinato a riprendersi una maglia dal primo minuto. Maggiori responsabilità anche per Pellegrini, tornato tra le opzioni a metà ottobre dopo essere rimasto fuori lista, che potrebbe trovare maggiore spazio in seguito all’infortunio muscolare di Tavares.

Si va verso una nuova difesa. Diogo Leite parte favorito su Doekhi: i due si contenderanno il posto lasciato libero da Sutalo, fermato da una grave lesione, al fianco di Provstgaard. Il difensore danese resta un punto fermo, ma Gattuso dovrà evitare di stravolgere completamente gli equilibri del reparto arretrato.

Al netto delle precedenti partite disputate insieme all’Union Berlino, schierare contemporaneamente l’olandese e il portoghese potrebbe rappresentare un rischio eccessivo, considerando il cambiamento completo della coppia centrale. Le scelte in vista del Lecce prenderanno forma nelle prossime 72 ore. Dele-Bashiru, con Frattesi alle prese con un affaticamento, resta in preallarme per completare il centrocampo. Taylor, invece, sabato è stato risparmiato a causa di una botta rimediata in allenamento, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. In attacco, Noslin viaggia verso la conferma sulla fascia sinistra, con Pinamonti al centro del reparto offensivo. La Lazio, anche nei momenti di maggiore difficoltà, ha dimostrato di saper trovare le soluzioni migliori: servirà ancora una volta affidarsi alle risorse a disposizione per affrontare al meglio la sfida con il Lecce.

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