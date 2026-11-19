CALCIOMERCATO LAZIO
L’articolo 90 può salvare il mercato della Lazio
Le possibilità della Lazio di fare mercato, a gennaio, sembrano piuttosto esigue, dal momento che la Commissione, la quale non si è ancora espressa, pare intenzionata a limitare l’operato biancoceleste: esiste però una possibile scappatoia per la società, l’articolo 90 delle Norme Organizzative Interne Federali FIGC (Noif).
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Lazio, l’articolo 90 delle Noif può salvare il mercato di riparazione
Il problema annoso della Lazio, per poter operare sul mercato, è l’indicatore del costo del lavoro allargato, peggiorato rispetto alla rilevazione del 31 marzo. Come sostiene Repubblica, la direzione che la Commissione starebbe valutando, per i capitolini, sarebbe addirittura quella del blocco totale del mercato invernale.
Esiste però una possibile scappatoia, tutta da valutare, ma che potrebbe portare buoni risultati: se Gattuso chiederà di intervenire per migliorare la rosa, la Lazio potrà utilizzare gli strumenti previsti dall’articolo 90 delle Noif per sbloccare il mercato e muoversi liberamente. La condizione è che l’entità della cifra necessaria non sia abnorme.
Nonostante si tratti proprio della norma che fa scattare lo stop agli acquisti, l’articolo 90 delle Noif rappresenta anche l’ancora di salvezza per un club. Il regolamento federale non impone una sanzione irreversibile, ma un vincolo temporaneo legato esclusivamente al riequilibrio dei conti. È dunque possibile revocare subito il divieto di tesseramento non appena la società dimostra di aver ripianato il disavanzo sull’indicatore del costo del lavoro allargato.
Se dunque la proprietà garantirà l’immissione di risorse fresche, tramite versamenti in conto capitale o finanziamenti di soci, entro i tempi dettati dalla Commissione, la Lazio potrà azzerare lo squilibrio e ottenere il via libera per operare senza freni a gennaio. Si tratta naturalmente di un grande se, ma la possibilità esiste ed è consentita.
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