Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Mercato Lazio, modus operandi definito: vendere prima di comprare

Published

2 ore ago

on

Lazio mercato gennaio cessioni Taylor Tavares Isaksen

Come indicato da Angelo Fabiani, anche nel mercato di gennaio la Lazio potrebbe essere costretta a procedere a cessioni per finanziare le entrate: Taylor, Tavares e Isaksen sono i principali indiziati per partire e portare liquidità nelle casse biancocelesti.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Milan: Pinamonti verso la titolarità

Anche a gennaio il mercato della Lazio passerà dalle cessioni: Taylor, Tavares e Isaksen in bilico

La storia si ripete. Le parole di Fabiani hanno indicato chiaramente quale sarà il modus operandi della Lazio nelle prossime sessioni di calciomercato, blocco totale permettendo: vendere per finanziare i futuri acquisti. “Abbiamo dimostrato che si può tranquillamente operare con le cessioni economicamente vantaggiose e prendendo giocatori altrettanto validi come successo con Gila, Romagnoli, e prima ancora con Guendouzi e Castellanos”, ha dichiarato ieri in conferenza stampa, tracciando la via. Parte così la caccia all’indiziato numero uno a salutare i biancocelesti, che il Messaggero individua in Kenneth Taylor. Nel corso dell’estate diversi club hanno bussato alla porta della Lazio per chiedere informazioni per l’olandese, per cui i biancocelesti chiedono 40-45 milioni di euro.

Anche Tavares e Isaksen in lista

Potrebbe salutare anche Nuno Tavares. Il suo addio sembrava cosa fatta, ma alla fine il Porto non si è spinto fino a garantire la certezza di versare i 15 milioni richiesti, limitandosi al prestito con diritto di riscatto, e il giocatore è rimasto a Formello. La speranza è che nei prossimi mesi il portoghese possa mettersi in mostra, in modo tale da incrementare il proprio valore. Chiude la lista stilata dal quotidiano Gustav Isaksen: già in estate Fabiani si era dimostrato pronto ad accettare offerte per il danese, magari sperando che la partecipazione al Mondiale, sfumata, ne avrebbe fatto schizzare il valore.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI