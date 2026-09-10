CALCIOMERCATO LAZIO
Mercato Lazio, modus operandi definito: vendere prima di comprare
Come indicato da Angelo Fabiani, anche nel mercato di gennaio la Lazio potrebbe essere costretta a procedere a cessioni per finanziare le entrate: Taylor, Tavares e Isaksen sono i principali indiziati per partire e portare liquidità nelle casse biancocelesti.
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Anche a gennaio il mercato della Lazio passerà dalle cessioni: Taylor, Tavares e Isaksen in bilico
La storia si ripete. Le parole di Fabiani hanno indicato chiaramente quale sarà il modus operandi della Lazio nelle prossime sessioni di calciomercato, blocco totale permettendo: vendere per finanziare i futuri acquisti. “Abbiamo dimostrato che si può tranquillamente operare con le cessioni economicamente vantaggiose e prendendo giocatori altrettanto validi come successo con Gila, Romagnoli, e prima ancora con Guendouzi e Castellanos”, ha dichiarato ieri in conferenza stampa, tracciando la via. Parte così la caccia all’indiziato numero uno a salutare i biancocelesti, che il Messaggero individua in Kenneth Taylor. Nel corso dell’estate diversi club hanno bussato alla porta della Lazio per chiedere informazioni per l’olandese, per cui i biancocelesti chiedono 40-45 milioni di euro.
Anche Tavares e Isaksen in lista
Potrebbe salutare anche Nuno Tavares. Il suo addio sembrava cosa fatta, ma alla fine il Porto non si è spinto fino a garantire la certezza di versare i 15 milioni richiesti, limitandosi al prestito con diritto di riscatto, e il giocatore è rimasto a Formello. La speranza è che nei prossimi mesi il portoghese possa mettersi in mostra, in modo tale da incrementare il proprio valore. Chiude la lista stilata dal quotidiano Gustav Isaksen: già in estate Fabiani si era dimostrato pronto ad accettare offerte per il danese, magari sperando che la partecipazione al Mondiale, sfumata, ne avrebbe fatto schizzare il valore.
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