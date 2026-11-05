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Lazio prima in Europa in una speciale classifica: il dato che sconvolge

Published

2 ore ago

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lazio migliore europa rendimento scorsa stagione

Sono tredici i punti in più rispetto alla scorsa stagione, la Lazio è la squadra migliore d’Europa per rendimento in relazione all’annata appena trascorsa: ecco i dati.

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Lazio regina d’Europa per rendimento rispetto alla passata stagione.

Come rivelato da Il Messaggero, la Lazio può vantare il rendimento migliore rispetto alla scorsa stagione di tutta Europa. I biancocelesti sono a +13 in classifica in relazione all’annata passata. Al secondo posto l’Arouca in Portogallo (+11) e la Real Sociedad in Spagna (+10).

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
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