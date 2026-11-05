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Lazio prima in Europa in una speciale classifica: il dato che sconvolge
Sono tredici i punti in più rispetto alla scorsa stagione, la Lazio è la squadra migliore d’Europa per rendimento in relazione all’annata appena trascorsa: ecco i dati.
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Lazio regina d’Europa per rendimento rispetto alla passata stagione.
Come rivelato da Il Messaggero, la Lazio può vantare il rendimento migliore rispetto alla scorsa stagione di tutta Europa. I biancocelesti sono a +13 in classifica in relazione all’annata passata. Al secondo posto l’Arouca in Portogallo (+11) e la Real Sociedad in Spagna (+10).
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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