Lazio Milan a tinte d’azzurro: Mancini cerca spunti

Oggi, alle ore 18, andrà in scena Lazio Milan, sfida tra due squadre che stanno venendo trascinate dalle reti dei propri talenti italiani: le reti di Frattesi per i biancocelesti e i colpi di Cisse per i rossoneri.

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Lazio Milan, Frattesi e Cisse guidano la carica degli italiani

Mancini sarà sugli spalti di Paris FC – Lione per visionare da vicino Koleosho e Coppola, ma seguirà a distanza anche il match dell’Olimpico tra la Lazio e il Milan. Il motivo è molto semplice e riguarda i colpi di genio che i talenti italiani delle due squadre stanno offrendo. Come sottolinea la Repubblica, da una parte c’è Cisse, con all’attivo due gol e il ruolo di sorpresa del campionato; dall’altro uno scatenato Frattesi, a un passo da uno storico record, già a segno tre volte. Meglio di loro ha fatto solo Raimondo, l’unico azzurro a quota quattro reti in Serie A. Tra i biancocelesti, inoltre, ci sono anche capitan Zaccagni, in cerca della scintilla che possa riaccenderne l’estro creativo e determinante, e Pinamonti.

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