NOTIZIE
Lazio Milan a tinte d’azzurro: Mancini cerca spunti
Oggi, alle ore 18, andrà in scena Lazio Milan, sfida tra due squadre che stanno venendo trascinate dalle reti dei propri talenti italiani: le reti di Frattesi per i biancocelesti e i colpi di Cisse per i rossoneri.
LEGGI ANCHE: Un anno di digiuno: il gol del nove adesso è un tabù
Lazio Milan, Frattesi e Cisse guidano la carica degli italiani
Mancini sarà sugli spalti di Paris FC – Lione per visionare da vicino Koleosho e Coppola, ma seguirà a distanza anche il match dell’Olimpico tra la Lazio e il Milan. Il motivo è molto semplice e riguarda i colpi di genio che i talenti italiani delle due squadre stanno offrendo. Come sottolinea la Repubblica, da una parte c’è Cisse, con all’attivo due gol e il ruolo di sorpresa del campionato; dall’altro uno scatenato Frattesi, a un passo da uno storico record, già a segno tre volte. Meglio di loro ha fatto solo Raimondo, l’unico azzurro a quota quattro reti in Serie A. Tra i biancocelesti, inoltre, ci sono anche capitan Zaccagni, in cerca della scintilla che possa riaccenderne l’estro creativo e determinante, e Pinamonti.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Senza gol degli attaccanti Gattuso può rivalutare Icardi
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Dele-Bashiru, il nigeriano in gruppo: il punto in vista del Milan
-
NOTIZIE5 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato