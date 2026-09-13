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Lazio Milan, le pagelle dei quotidiani: bocciato Pinamonti, Cancellieri il migliore
Lazio Milan è stata la partita dalle due facce, con i biancocelesti dominanti nel primo tempo e i rossoneri di rimando nel secondo: ecco le pagelle dei quotidiani in edicola oggi, 13 settembre 2026, sul match dell’Olimpico. Cancellieri il migliore, Pinamonti il peggiore con 5.
Leggi anche: PAGELLE Lazio Milan 2-2: Cancellieri e Noslin illudono, poi il crollo nella ripresa. Lazio a due facce
Le pagelle dei quotidiani di Lazio Milan
CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6,5; Floriani Mussolini 5,5, Sutalo 6, Lazzari sv, Provstgaard 6, Diogo Leite sv, Nuno Tavares 6,5, Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5, Gudmundsson 6, Cancellieri 7, Isaksen 5, Noslin 7, Pinamonti 5, Zaccagni 6,5. All. Gattuso, 6,5.
IL MESSAGGERO – Mandas 6, Floriani Mussolini 5,5, Sutalo 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7, Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 6,5, Cancellieri 7,5, Noslin 7,5, Zaccagni 6,5, Pinamonti 5, Isaksen 5, Gudmundsson 5,5,. All. Gattuso, 6,5.
CORRIERE DELLA SERA – Mandas 6, Floriani Mussolini 5, Sutalo 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6,5, Frattesi 6, Belahyane 5,5, Taylor 5,5, Cancellieri 7, Noslin 7, Zaccagni 6,5, Pinamonti 5, Isaksen 5, Gudmundsson 5. All. Gattuso 6,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6, Floriani Mussolini 5, Sutalo 5,5, Provstgaard 6, Tavares 7, Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5, Cancellieri 7, Noslin 6,5, Zaccagni 6,5, Pinamonti 5, Isaksen 5, Gudmundsson 6, Lazzari sv, Diogo Leite sv. All. Gattuso, 6,5.
TUTTOSPORT – Mandas 6,5, Floriani 5,5, Lazzari sv, Sutalo 5,5, Diogo Leite sv, Provstgaard 6,5, Tavares 7, Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5, Gudmundsson 6, Cancellieri 6,5, Isaksen 6, Noslin 6,5, Pinamonti 5, Zaccagni 6,5. All. Gattuso, 6,5.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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