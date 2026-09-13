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Lazio Milan, le pagelle dei quotidiani: bocciato Pinamonti, Cancellieri il migliore

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3 ore ago

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Lazio Milan pagelle quotidiani 13 settembre

Lazio Milan è stata la partita dalle due facce, con i biancocelesti dominanti nel primo tempo e i rossoneri di rimando nel secondo: ecco le pagelle dei quotidiani in edicola oggi, 13 settembre 2026, sul match dell’Olimpico. Cancellieri il migliore, Pinamonti il peggiore con 5.

Leggi anche: PAGELLE Lazio Milan 2-2: Cancellieri e Noslin illudono, poi il crollo nella ripresa. Lazio a due facce

Le pagelle dei quotidiani di Lazio Milan

CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6,5; Floriani Mussolini 5,5, Sutalo 6, Lazzari sv, Provstgaard 6, Diogo Leite sv, Nuno Tavares 6,5, Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5, Gudmundsson 6, Cancellieri 7, Isaksen 5, Noslin 7, Pinamonti 5, Zaccagni 6,5. All. Gattuso, 6,5.

IL MESSAGGERO – Mandas 6, Floriani Mussolini 5,5, Sutalo 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7, Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 6,5, Cancellieri 7,5, Noslin 7,5, Zaccagni 6,5, Pinamonti 5, Isaksen 5, Gudmundsson 5,5,. All. Gattuso, 6,5.

CORRIERE DELLA SERA – Mandas 6, Floriani Mussolini 5, Sutalo 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6,5, Frattesi 6, Belahyane 5,5, Taylor 5,5, Cancellieri 7, Noslin 7, Zaccagni 6,5, Pinamonti 5, Isaksen 5, Gudmundsson 5. All. Gattuso 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6, Floriani Mussolini 5, Sutalo 5,5, Provstgaard 6, Tavares 7, Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5, Cancellieri 7, Noslin 6,5, Zaccagni 6,5, Pinamonti 5, Isaksen 5, Gudmundsson 6, Lazzari sv, Diogo Leite sv. All. Gattuso, 6,5.

TUTTOSPORT – Mandas 6,5, Floriani 5,5, Lazzari sv, Sutalo 5,5, Diogo Leite sv, Provstgaard 6,5, Tavares 7, Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5, Gudmundsson 6, Cancellieri 6,5, Isaksen 6, Noslin 6,5, Pinamonti 5, Zaccagni 6,5. All. Gattuso, 6,5.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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