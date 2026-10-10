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Attenta Lazio! Il dato ingannevole sul Monza

Published

23 minuti ago

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Stadio Olimpico

Domenica 11 ottobre alle ore 15 la Lazio affronterà il Monza allo stadio Olimpico, i brianzoli sembrano avversari alla portata dei biancocelesti, ma c’è un dato sulla difesa lombarda che va tenuto d’occhio.

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Con il Monza non sarà una passeggiata: il dato al quale la Lazio deve prestare attenzione.

Quella contro il Monza ha tutte le caratteristiche per essere considerata una partita alla portata della Lazio. In questi giorni si sta parlando lungamente della fragilità difensiva della squadra di Juric, ma questo giudizio è reale fino ad un certo punto.

Come riporta Il Messaggero, infatti, i brianzoli sono la squadra che ha subito più gol rispetto a quelli attesi in relazione alle conclusioni concesse. Si tratta di 12 reti subite, ma di appena 5,3 expected goals. Questo sottolinea come il Monza in queste prime cinque giornate sia stato anche un po’ sfortunato, la Lazio dovrà cercare di essere cinica sotto porta per evitare qualsiasi tipo di sorpresa.

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