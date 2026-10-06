La Lazio ha preso il volo e vuole restare in vetta: il Monza è un’occasione d’oro

La Lazio ha preso il volo con Gattuso in panchina e vuole restare in vetta; alla ripresa dalla sosta per le Nazionali arriva il Monza all’Olimpico, un’occasione ghiotta per i biancocelesti per provare a rimanere in orbita.

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La Lazio contro il Monza per conservare la vetta: ecco la ghiotta occasione di Gattuso

Come già raccontato Gattuso sta mettendo a punto il piano di ripartenza della Lazio in vista della sfida con il Monza e, come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, l’obiettivo è quello di conservare il primato e, magari, staccare anche Roma e Inter. Sorprendere può essere relativamente facile, mantenere invece la costanza di risultati e di rendimento è molto più difficile. Il tecnico calabrese non vuole atteggiamenti presuntuosi, per l’ex Ct bisogna ripartire da zero, non dal primato in classifica.

Il calendario, inutile negarlo, è ottimo. A parte lo scoglio Juventus, i biancocelesti sfideranno Monza, Parma e Cagliari tutti all’Olimpico, per poi sfidare fuori il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Giusto, quindi, pensare volta per volta, ma altrettanto giusto coltivare sogni e ambizioni di primato. I brianzoli sono un avversario da prendere con le molle; il loro ds Obiang ha parlato di squadra in crescita, vogliosa di fare bene e che ha rinnovato una fiducia a Juric mai messa in discussione.

La squadra di Gattuso li affronterà in un Olimpico come al solito semideserto, ma certamente non mancherà l’appoggio al di fuori. Guardando alle avversarie, se l’impegno dell’Inter sulla carta non sembra così proibitivo, la Roma dovrà vedersela al Sinigaglia con lo scoglio Como.

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