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Lazio Monza, Collu promosso ma senza convincere

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2 ore ago

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Lazio Monza pagelle Collu

quotidiani hanno premiato la direzione di Collu in Lazio Monza, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027: ecco le pagelle dell’arbitro, valutato come sufficiente, nonostante qualche errore tecnico e disciplinare. Bene sull’espulsione di Lucchesi.

LEGGI ANCHE: MOVIOLA Lazio Monza 3-1: Collu si risparmia nel primo tempo, poi si lascia andare

I voti a Collu: le pagelle dell’arbitro in Lazio Monza

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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