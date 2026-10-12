RASSEGNA STAMPA
Lazio Monza, le pagelle dei quotidiani: super Mandas, Noslin infermabile
Lazio Monza è stata una montagna russa di emozioni, con i biancocelesti spumeggianti nella prima frazione, prima di soffrire nonostante la superiorità numerica nella ripresa, prima della rete della sicurezza nel finale: ecco le pagelle dei quotidiani in edicola. Spicca Noslin, il migliore della partita; apprezzate anche le scelte di Gattuso.
LEGGI ANCHE: PAGELLE Lazio Monza 3-1: prestazione top di Nuno Tavares e Isaksen
Le pagelle dei quotidiani di Lazio Monza
CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5; Doekhi 6; Diogo Leite 6; Provstgaard 6; Sutalo 6,5; Tavares 7; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7; Noslin 7,5; Zaccagni 6,5; Pinamonti 7; All. Gattuso 7.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 5,5; Doekhi 5,5; Diogo Leite 6; Provstgaard 5,5; Sutalo 6; Tavares 6,5; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7; Noslin 7,5; Zaccagni 6; Pinamonti 6,5; All. Gattuso 6,5.
TUTTOSPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6; Doekhi 5,5; Diogo Leite 5,5; Provstgaard 5,5; Sutalo 6; Tavares 7; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7; Noslin 7,5; Zaccagni 6,5; Pinamonti 7; All. Gattuso 7.
IL MESSAGGERO – Mandas 7; Floriani Mussolini 6; Doekhi 6; Diogo Leite 6; Provstgaard 6; Sutalo 6; Tavares 7,5; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7,5; Noslin 7,5; Zaccagni 6,5; Pinamonti 7; All. Gattuso 7,5.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi sta recuperando: si allena in gruppo da 5-6 giorni
-
INFORTUNATI11 minuti ago
Infortunio Marusic, oggi nuovi esami strumentali
-
INFORTUNATI4 minuti ago
Infortunio Rovella: aumentano i carichi con vista sulla Juve
-
NOTIZIE1 ora ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato