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RASSEGNA STAMPA

Lazio Monza, le pagelle dei quotidiani: super Mandas, Noslin infermabile

Published

2 ore ago

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Lazio Monza pagelle quotidiani 13 ottobre 2026

Lazio Monza è stata una montagna russa di emozioni, con i biancocelesti spumeggianti nella prima frazione, prima di soffrire nonostante la superiorità numerica nella ripresa, prima della rete della sicurezza nel finale: ecco le pagelle dei quotidiani in edicola. Spicca Noslin, il migliore della partita; apprezzate anche le scelte di Gattuso.

LEGGI ANCHE: PAGELLE Lazio Monza 3-1: prestazione top di Nuno Tavares e Isaksen

Le pagelle dei quotidiani di Lazio Monza

CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5; Doekhi 6; Diogo Leite 6; Provstgaard 6; Sutalo 6,5; Tavares 7; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7; Noslin 7,5; Zaccagni 6,5; Pinamonti 7; All. Gattuso 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 5,5; Doekhi 5,5; Diogo Leite 6; Provstgaard 5,5; Sutalo 6; Tavares 6,5; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7; Noslin 7,5; Zaccagni 6; Pinamonti 6,5; All. Gattuso 6,5.

TUTTOSPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6; Doekhi 5,5; Diogo Leite 5,5; Provstgaard 5,5; Sutalo 6; Tavares 7; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7; Noslin 7,5; Zaccagni 6,5; Pinamonti 7; All. Gattuso 7.

IL MESSAGGERO – Mandas 7; Floriani Mussolini 6; Doekhi 6; Diogo Leite 6; Provstgaard 6; Sutalo 6; Tavares 7,5; Pedraza 6,5; Frattesi 6; Dele-Bashiru 6; Belahyane 7; Taylor 6,5; Isaksen 7,5; Noslin 7,5; Zaccagni 6,5; Pinamonti 7; All. Gattuso 7,5.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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