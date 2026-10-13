Attacco in palla ma la difesa traballa: i numeri dietro il primato

Dopo anni di sterilità offensiva, l’attacco si è sbloccato e la Lazio si è trasformata in una cooperativa del gol capace di raggiungere la vetta della classifica di Serie A; in difesa, però, qualche imprecisione di troppo preoccupa, nonostante la porta di Mandas sia riuscita ad abbassare la saracinesca nella maggior parte dei casi: i numeri.

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Tra attacco e difesa, i numeri della Lazio capolista

Con undici gol nelle ultime sei partite e tutti gli attaccanti a segno, il reparto offensivo della Lazio può dirsi finalmente sbloccato, dopo anni di sterilità. Nelle ultime quattro, inoltre, i biancocelesti hanno sempre segnato almeno due reti consecutive, e sono stati più volte fermati dal palo: come sottolineato da il Messaggero, era da quattro anni, quando Milinkovic, Luis Alberto e Immobile calcavano ancora il prato dell’Olimpico, che la squadra non cercava, e non trovava, il gol con una simile costanza.

La difesa traballa

La nota stonata, però, è la solidità difensiva. È vero, Mandas ha subito appena 4 gol, ma mai nell’ultimo decennio la Lazio aveva subito così tanto nelle prime sei giornate. Segno di un equilibrio ancora da trovare e di una coperta che, se spostata eccessivamente in avanti, lascia scoperto i reparti arretrati. Tuttavia, il quotidiano ricorda che si tratta di una caratteristica comune al calcio moderno: anche City e Barcellona hanno incassato 5 e 7 gol, confermando le stesse lacune della squadra di Gattuso.

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