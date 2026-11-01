Due mesi e mezzo di stagione: come si sono evolute le presenze all’Olimpico

Dalla sfida col Mantova, in Coppa Italia, che aprì la stagione in pieno agosto, a quella con il Cagliari, l’ultima gara in casa per la Lazio,in ordine di tempo, in un Olimpico che, ancora una volta, vedrà l’assenza di una grandissima parte della tifoseria biancoceleste, vediamo come si sia evoluta la curva delle presenze casalinghe dei supporters.

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Le presenze stagionali per la Lazio all’Olimpico: come si stanno comportando i tifosi

Non è stato compiuto nessun passo indietro per quanto riguarda la protesta dei tifosi: il pensiero lo hanno ribadito anche di recente i gruppi organizzati: i numeri fotografano l’adesione pressoché totale dei tifosi della Lazio oall’iniziativa. Come scrive il Corriere dello Sport, erano stati 5528 i tifosi presenti contro il Mantova, il 16 agosto, di cui oltre 2000 erano ospiti.

In campionato si era passati poi a 6058 tifosi nella gara della il Genoa, quindi ai 21373 del match con il Milan, di cui però oltre 10000 erano tifosi rossoneri, fino ai 10300 della sfida al Monza e infine ai 9452 presenti contro il Parma. Circa 12mila sono quelli attesi contro il Cagliari.

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