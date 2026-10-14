Gattuso ha trasformato la Lazio in una cooperativa del gol

Con le reti di Nuno Tavares e Andrea Pinamonti, che finalmente si è sbloccato trovando una rete fondamentale per mettere in sicurezza il risultato, anche contro il Monza la Lazio di Gattuso si conferma un’orchestra del gol: sono otto i marcatori che in queste prime sei uscite di campionato hanno trovato la via della rete.

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Salgono a otto i marcatori della Lazio: c’è la firma del gruppo sul primato

AGGIORNAMENTO 14 OTTOBRE – Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’arrivo sulla panchina biancoceleste di Gennaro Gattuso ha portato con sé un cambiamento di paradigma rispetto alla gestione di Sarri. Mentre il tecnico toscano si focalizzava sulla fase difensiva, portando pochi giocatori al tiro e al gol, la situazione pare essersi ribaltata con Rino: sono infatti già 11 i gol realizzati dalla Lazio, e sono stati messi a segno da 8 calciatori diversi. In Serie A solo l’Inter può vantare di aver mandato a segno più calciatori (10). L’incremento rispetto alla sorsa stagione è evidente: allora erano state necessarie 10 partite perché il numero di marcatori arrivasse a 8. Del reparto offensivo hanno trovato la via della rete tutti: Pinamonti (1), Zaccagni (1), Isaksen (1), Cancellieri (1), Gudmundsson (1) e Noslin (2). A questi si aggiungono i gol di Frattesi (3) e Tavares (1), in attesa che anche si stappino anche gli altri giocatori, a partire dagli specialisti su calcio da fermo (Doekhi, Provstgaard, Sutalo e Leite), senza dimenticare Dele-Bashiru, Taylor, Rovella e Cataldi.

E con Andrea Pinamonti diventano otto gli uomini che hanno segnato in questo inizio di stagione, sottolinea Il Messaggero. Una vera e propria orchestra del gol quella diretta da Gattuso, in cui ogni singolo strumento si armonizza con gli altri per creare la sinfonia vincente. Contro il Monza sono stati Nuno Tavares, primo timbro anche per lui, Isaksen e Pinamonti a lasciare la loro firma su un successo maturato all’esito di un primo tempo di dominio assoluto e di una ripresa di sofferenza. È il risultato di un gruppo che si diverte con entusiasmo, ricorda capitan Zaccagni, e che instaura una competizione sana al suo interno, rivela Pinamonti.

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