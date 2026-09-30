Lazio, la nuova politica: linea verde e giovani a Gattuso, Floriani guida il gruppo

Le difficoltà sul mercato hanno imposto alla Lazio, nolente o volente, una nuova agenda: la politica della linea verde e dei giovani, da coltivare, far crescere, affidare a mister Gattuso per poi così creare potenziali plusvalenze e, in tal senso, Floriani Mussolini ne è la rappresentazione massima.

Leggi anche: A dicembre il verdetto: dal saldo zero al blocco totale, la Lazio appesa a un filo

Floriani guida il gruppo a Formello: la Lazio sposa la politica dei giovani e della linea verde

Una scelta imposta dalla realtà ma, forse, benedetta in vista della annate future. Floriani Mussolini ed Edoardo Motta rappresentano i giovani più pronti a Formello, quelli che hanno già dimostrato ampiamente il loro valore. Per Floriani c’è stato un percorso a tappe: il prestito al Pescara in C, poi la Juve Stabia in Serie B, infine la Cremonese in Serie A e poi il definitivo ritorno a Formello in prima squadra.

Gattuso ne ha intuito le potenzialità, lo ha voluto trattenere a Formello e poi l’infortunio di Marusic ha anticipato i tempi della sua consacrazione in biancoceleste. Esistono margini di miglioramento, certo, e vanno concretizzati. Per quanto riguarda Motta, è bastata l’amichevole con l’Arezzo per ribadire il suo valore. Il destino ha premiato l’ex Reggiana: l’arrivo alla Lazio a gennaio, il prestito di Mandas al Bournemouth, poi l’infortunio alla spalla di Provedel e l’exploit, che tutti ricordano, in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

I baby a centrocampo e in attacco: ecco i talenti della Lazio

Farcomeni si è fatto apprezzare a centrocampo, il ragazzo è un classe 2006. Più mezzala che regista, ha comunque una sua duttilità tattica. In assenza dei nazionali e degli infortunati, ha affiancato Belahyane nell’amichevole contro l’Arezzo. In estate poteva partire, poi è restato. Medesimo discorso vale anche per i Bordon: Filipe, 2005, e Ricardo, 2006. Il secondo è stato aggregato in rosa proprio per l’infortunio del fratello a inizio ritiro.

Davanti si è messo in mostra il giovane Serra, esterno d’attacco schierato dal mister nelle sfide amichevoli affrontate: 2 reti nelle prime 2 giornate con la Primavera, in panchina con la prima squadra da Lazio Genoa in avanti. Galassi poi è tutto da scoprire, classe 2007 arrivato in estate dal Real Madrid.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP