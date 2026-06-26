Amichevoli estive, si parte contro una squadra di Serie C? La situazione

Non sono ancora state ufficializzate le partite che la Lazio di Gennaro Gattuso disputerà nel corso del suo precampionato, in preparazione della prossima stagione; tra le possibili avversarie, si parla di un’amichevole contro un club arabo e il Barletta.

Leggi anche: Pancaro: “Gattuso? Alla Lazio può consacrarsi definitivamente”

Lazio, possibile amichevole contro un team arabo

AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO – Non solo un club arabo, o l’Avellino di Nesta. Ci sarebbe anche un’altra squadra che potrebbe disputare un’amichevole precampionato contro la Lazio: si tratta del Barletta, squadra di Serie C in ritiro a Fiuggi, intenzionata a regalarsi una partita di preparazione contro una formazione appartenente al massimo campionato italiano, come rivelato da Tuttocampo.

Secondo quanto riportato dalla redazione de Il Messaggero, dunque, la Lazio di Gennaro Gattuso (il designato da Claudio Lotito a sostituire Sarri alla guida del team capitolino) potrebbe disputare un’amichevole estiva contro una squadra araba in quel di Rieti. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno delle novità. Nel frattempo, però, già si conosce il primo impegno ufficiale per la stagione 2026/27 della squadra biancoceleste, ovvero la gara di Coppa Italia contro il Mantova a cavallo di ferragosto.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP