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Una squadra di serie C come la Lazio: stadio vuoto e protesta contro il presidente
I tifosi della Lazio continuano la loro protesta contro il presidente Lotito, lasciando vuoti i seggiolini dell’Olimpico nonostante i grandi risultati in campionato; c’è una squadra di serie C che da tempo adotta le stesse misure contro la sua proprietà. Ecco quale.
Leggi anche: Lazio, attenta a Coulibaly: il precedente che preoccupa i biancocelesti
Cosenza come la Lazio: stadio vuoto e protesta contro il presidente
C’è una Lazio anche in Serie C e si chiama Cosenza. Come riportato da Tuttosport, la squadra calabrese sta infatti disputando le gare casalinghe senza il sostegno dei propri tifosi, in protesta contro la proprietà guidata da Guarascio, il cui rapporto con la piazza ricorda per certi aspetti quello tra Lotito e il popolo biancoceleste. Diversa, invece, la situazione in classifica: il Cosenza occupa il penultimo posto, ma il ritorno al San Vito Marulla sembra aver portato una svolta, coincisa con la ripresa delle vittorie, godute dai pochi tifosi presenti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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