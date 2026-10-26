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Una vittoria al Mapei per eguagliare i punti dello scorso girone di andata: il dato che impressiona
La Lazio di Gattuso viaggia a ritmi altissimi, non soltanto grazie alle prestazioni dei singoli come Nuno Tavares e Isaksen, elogiati dallo stesso allenatore, ma per la crescita dell’intera squadra. Dopo otto giornate, i biancocelesti hanno conquistato 22 punti, il doppio rispetto allo stesso momento della scorsa stagione, firmando il miglior avvio della propria storia in campionato. La sfida contro il Sassuolo, poi, può segnare un altro traguardo: come spiega il Corriere della Sera, con una vittoria, la Lazio raggiungerebbe già il bottino di punti ottenuto al termine del girone d’andata della passata stagione.
Leggi anche: Rambaudi: “Bene con il Parma, ora con il Sassuolo serve una grande prova”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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