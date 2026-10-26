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Una vittoria al Mapei per eguagliare i punti dello scorso girone di andata: il dato che impressiona

Published

43 minuti ago

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Lazio punti confronto scorso anno

La Lazio di Gattuso viaggia a ritmi altissimi, non soltanto grazie alle prestazioni dei singoli come Nuno Tavares e Isaksen, elogiati dallo stesso allenatore, ma per la crescita dell’intera squadra. Dopo otto giornate, i biancocelesti hanno conquistato 22 punti, il doppio rispetto allo stesso momento della scorsa stagione, firmando il miglior avvio della propria storia in campionato. La sfida contro il Sassuolo, poi, può segnare un altro traguardo: come spiega il Corriere della Sera, con una vittoria, la Lazio raggiungerebbe già il bottino di punti ottenuto al termine del girone d’andata della passata stagione.

Leggi anche: Rambaudi: “Bene con il Parma, ora con il Sassuolo serve una grande prova”

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
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Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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