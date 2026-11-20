Dopo essersi goduti la seconda sosta da capolista, la Lazio punta sulla solidità del reparto difensivo il migliore della Serie A per reggere l’urto dei prossimi big match in calendario: il miglior dato di sempre dopo la stagione 2022/2023.

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Numeri da record in difesa per Gattuso: il confronto con Sarri

La Lazio riparte dalla vetta della classifica forte della miglior difesa della Serie A: appena 9 gol subiti in 11 gare, con una media di 0,81 a partita. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, negli ultimi anni solo la squadra di Sarri nel 2022/2023 fece leggermente meglio, chiudendo seconda con 30 reti incassate in 38 giornate con media di 0,78. Il difficile arriva però adesso. Nella sua storia, la Lazio ha chiuso un campionato con il titolo di miglior difesa solo quattro volte 1949/1950, 1972/1973, 1973/1974 e 1998/1999: per capire se l’undici di Gattuso saprà ripetersi serviranno conferme nelle sfide più difficili contro le squadre che segnano di più in campionato.

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