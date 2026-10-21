Lazio da record (anche) fuori casa: Gattuso eguaglia Mancini e Inzaghi

Una Lazio che sorprende e spariglia le carte di un campionato che, ai blocchi di partenza, la vedeva molto, molto indietro; Gattuso ha smentito tutti iniziando a mietere record su record, uno dei quali riguarda anche le vittorie in trasferta lontano dall’Olimpico, quattro su quattro, eguagliando così Inzaghi e Mancini.

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Gattuso come Inzaghi e Mancini: Lazio da record anche in trasferta

Bologna, Udine, Venezia e Torino. Quattro trasferte, dodici punti a disposizione e dodici ottenuti. Una Lazio che miete record su record, con Gattuso al timone della nave, eguagliando così anche due maestri della panchina come Simone Inzaghi e Roberto Mancini. Infatti, nel 2002/03, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, l’attuale Ct della Nazionale aveva centrato quattro successi esterni di fila, mentre nella stagione 2017/18 era toccato al tecnico piacentino.

Nel 2002/03, però, la Lazio di mister Roberto Mancini non si fermò al poker. Arrivò addirittura a raggiungere ben sette successi consecutivi in trasferta, stabilendo a oggi il riferimento massimo che Gattuso può provare a eguagliare. Quella squadra terminò il campionato al quarto posto. Quindici anni dopo, fu Simone Inzaghi a partire con sei vittorie di fila lontani dall’Olimpico. Quella squadra finì il campionato al quinto posto, centrando la qualificazione in Europa League.

C’è, tra le altre cose, una coincidenza che lega questa Lazio a quella di Simone Inzaghi: anche in quel caso, infatti, la quarta trasferta stagione fu a Torino proprio contro la Juventus che si concluse allo stesso modo con una vittoria biancoceleste. La prossima occasione per provare ad allungare il record arriverà presto, a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

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