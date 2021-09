Lazio – Roma, il programma dei biancocelesti: rifinitura e ritiro facoltativo

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY – A meno di un giorno dalla partita dell’anno per tutti i tifosi laziali, la squadra di Maurizio Sarri continua ad allenarsi. Il derby di domenica sarà una gara fondamentale sia per Sarri che per Mourinho, nessuno dei due vuole farsi trovare impreparato.

Il programma della Lazio

Secondo le prime pagine del Corriere dello Sport, gli uomini di Maurizio Sarri affronteranno la vigilia con le stesse abitudini di sempre. A Formello nel pomeriggio verrà svolta la rifinitura, poi cena di squadra e per che se la sente ritiro pre derby.

