Gattuso ha la coperta corta: solo 22 giocatori usati!

Il primo posto della Lazio è il capolavoro di Gattuso, costruito affidandosi ai suoi fedelissimi: complice la rosa corta, il tecnico biancoceleste è tra gli allenatori che hanno mandato in campo meno giocatori!

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Lazio, Gattuso alle prese con la rosa corta: 22 giocatori in campo

Come riporta Il Messaggero, solo l’Atalanta di Maurizio Sarri ha impiegato meno giocatori della Lazio nelle prime sette giornate di campionato. La Dea, infatti, ne ha mandati in campo 21; i biancocelesti, invece, 22, compreso Dia, poi finito al Rennes. Tuttavia, ciò non significa che Rino non abbia provato a coinvolgere tutti i componenti della rosa, compreso Cataldi, finora mai a disposizione, e Pellegrini, reintegrato solo di recente. In altre parole, Gattuso ha teso la mano verso tutti gli effettivi, dovendo però fare i conti con circostanze che ne hanno impedito l’utilizzo. Inoltre, va anche ricordato che la Lazio è impegnata in un’unica competizione, sicché il dispendio di energie e il bisogno di turnover appare più limitato.

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