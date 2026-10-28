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Cinque anni fa l’ultima Lazio a segno sei volte: ecco contro chi

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2 ore ago

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Lazio sei reti segnate ultima volta

Una Lazio tonitruante quella che ha distrutto il Sassuolo per 6-2 al Mapei Stadium e che non segnava sei reti tra tutte le competizioni da ben cinque anni: era il 28 agosto 2021, davanti c’era lo Spezia.

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Sei reti segnate alla Lazio mancavano da cinque anni: ecco il dato

Per ritrovare sei reti della Lazio in una partita tra tutte le competizioni bisogna risalire al 28 agosto 2021: contro lo Spezia (6-1), sempre in Serie A. Prima di ieri, l’ultima volta a segno con
cinque giocatori diversi in A era stata il 31 marzo 2018 contro il Benevento.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
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