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La Lazio a caccia della terza vittoria su tre in Serie A: ecco da quanto manca

Published

5 ore ago

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Lazio tre vittorie consecutive Serie A Petkovic

La Lazio sfiderà l’Udinese al Bluenergy Stadium nella terza giornata di Serie A 2026-2027 e, dopo i successi contro Bologna e Genoa, andrà a caccia della terza vittoria su tre in massima serie: ecco da quanto tempo manca.

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La Lazio a caccia del tre su tre in Serie A: manca dai tempi di Petkovic

Mister Gattuso vuole centrare il tre su tre di fila in Serie A dopo tantissimo tempo. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, infatti, questo record manca a Formello dai tempi di Petkovic. Tre successi su tre in A nella storia sono stati centrati da Maestrelli nel 1974-75 e nel 2012-13 dallo svizzero Petkovic, che poi avrebbe vinto la Coppa Italia delle leggenda.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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