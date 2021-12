Lazio – Udinese, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic suona la carica ma la difesa è un disastro

LAZIO UDINESE PAGELLE – La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a vincere e viene beffata nei minuti di recupero. Nella gara contro l’Udinese, finita con un clamoroso 4-4, i biancocelesti hanno perso una grande occasione per allungare in classifica. A centrocampo brilla Milinkovic ma la difesa continua a non girare. Tutta la stampa non risparmia la retroguardia capitolina, a partire da Patric, ieri il peggiore in campo.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT – Reina 4; Lazzari 5, Patric 4, Acerbi 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 5 (33′ st Zaccagni 4,5), Luis Alberto 5 (19′ st Basic 6); Felipe Anderson 4,5 (14′ st Radu 5,5), Immobile 7, Pedro 7. All. Sarri 4,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Reina 5; Lazzari 5, Patric 4, Acerbi 6,5, Hysaj 5; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 5 (33′ st Zaccagni 5,5), Luis Alberto 5 (19′ st Basic 6); Felipe Anderson 6 (14′ st Radu 6), Immobile 6,5, Pedro 6,5. All. Sarri 6.

TUTTOSPORT – Reina 5,5; Lazzari 5,5, Patric 4,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6,5; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 5,5 (33′ st Zaccagni 5,5), Luis Alberto 5,5 (19′ st Basic 6,5); Felipe Anderson 6 (14′ st Radu 6,5), Immobile 7,5, Pedro 7. All. Sarri 6.

IL MESSAGGERO – Reina 5, Lazzari 6, Patric 4, Acerbi 5,5, Hysaj 6, Cataldi 5, Luis Alberto 5, Milinkovic 6,5, Basic 6,5, Pedro 6,5, Immobile 6, Felipe Anderson 5, Radu 6,5, Zaccagni Ng, Sarri 5

