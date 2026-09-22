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Lazio da trasferta: tre su tre lontano dall’Olimpico, ma vicina ai tifosi

Published

2 ore ago

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Lazio vittoria prime tre trasferte

Per la quarta volta nella sua storia la Lazio ha centrato la vittoria nelle sue prime tre trasferte in campionato lontano dallo stadio Olimpico; un dato che evidenzia la spinta dei tifosi fuori casa.

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La Lazio ha vinto le prime tre trasferte: è la quarta volta che accade

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, nel corso della sua storia la Lazio ha vinto le prime tre trasferte in campionato solo in tre altre occasioni: nel 2017-2018, nel 2002-2003 e nel 1972-1973. La squadra di Gattuso ha infilato così un altro record del suo sorprendente avvio, che assume maggiore rilevanza se si considera la peculiare e per certi versi paradossale situazione ambientale che è costretta a vivere. E’ proprio lontano dall’Olimpico, infatti, che i biancocelesti riescono a ricevere e sentire il calore del tifo organizzato, deciso a disertare le partite in casa in protesta contro il presidente Lotito, ma a seguire la squadra in trasferta per non fare mancare l’amore dei sostenitori.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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5 Milan 11 5
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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
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