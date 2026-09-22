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Lazio da trasferta: tre su tre lontano dall’Olimpico, ma vicina ai tifosi
Per la quarta volta nella sua storia la Lazio ha centrato la vittoria nelle sue prime tre trasferte in campionato lontano dallo stadio Olimpico; un dato che evidenzia la spinta dei tifosi fuori casa.
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La Lazio ha vinto le prime tre trasferte: è la quarta volta che accade
Come sottolineato dal Corriere dello Sport, nel corso della sua storia la Lazio ha vinto le prime tre trasferte in campionato solo in tre altre occasioni: nel 2017-2018, nel 2002-2003 e nel 1972-1973. La squadra di Gattuso ha infilato così un altro record del suo sorprendente avvio, che assume maggiore rilevanza se si considera la peculiare e per certi versi paradossale situazione ambientale che è costretta a vivere. E’ proprio lontano dall’Olimpico, infatti, che i biancocelesti riescono a ricevere e sentire il calore del tifo organizzato, deciso a disertare le partite in casa in protesta contro il presidente Lotito, ma a seguire la squadra in trasferta per non fare mancare l’amore dei sostenitori.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
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|2
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|5
|20
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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