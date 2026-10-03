Leite brucia le tappe, pronto a prendersi la titolarità con il Monza

Arrivato da svincolato alla Lazio nella sessione estiva di calciomercato, Diogo Leite è pronto a convincere Gattuso a puntare su di lui: probabile titolare nel test amichevole contro la Juve Stabia e in lizza per una maglia dal primo minuto alla ripresa del campionato contro il Monza.

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Leite aspira ad un posto da titolare contro il Monza, Gattuso sta facendo le sue valutazioni.

Nelle prime cinque giornate le coppie Doekhi-Provstgaard e Sutalo-Provstgaard hanno fornito ampie garanzie, incassando appena 3 reti, ma l’arrivo di Diogo Leite ha fornito a mister Gattuso un’ulteriore valida alternativa al centro della difesa della Lazio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, alla ripresa del campionato contro il Monza, si sarebbe aperta una vera e propria sfida a quattro fra i centrali a disposizione del tecnico calabrese.

Provstgaard ha giocato fino ad ora tutte e tre le partite con la Danimarca e probabilmente scenderà in campo anche nella quarta. Possibile un turno di riposo per lui appena tornerà a Formello. Lo stesso Sutalo è impegnato con la Croazia. Gattuso ha testato l’ex coppia dell’Union Berlino contro l’Arezzo e farà lo stesso oggi contro la Juve Stabia. Qualora le risposte dovessero essere ancora una volta incoraggianti, non è da escludere che si possano vedere Doekhi e Leite in campo anche contro la squadra di Juric.

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